La domination du dollar et de l'euro est actuellement contestée, dit Sergueï Lavrov

Lors de la Conférence de Moscou sur la sécurité internationale, le chef de la diplomatie russe a entre autres constaté l'émergence d'un paysage plus... 15.08.2023, Sputnik Afrique

Le monde se tourne vers les paiements en monnaies nationales, alors qu'un paysage plus multipolaire est en train d'émerger, a déclaré ce mardi le ministre russe des Affaires étrangères.Les efforts menés par les États-Unis pour préserver la domination occidentale sont voués à l'échec, a martelé Sergueï Lavrov en intervenant lors de la XIe Conférence de Moscou sur la sécurité internationale. Il a accusé Washington de privatiser l'Onu et d'utiliser l'Otan comme barrière pour ignorer les accords.Les BRICS en passe de se renforcer?Et d'ajouter que l'élargissement des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) permettra d'augmenter le poids du groupe sur la scène internationale.

