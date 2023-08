"Chair à canon", "guerre par procuration": un ancien officier français analyse le conflit ukrainien

https://fr.sputniknews.africa/20230814/chair-a-canon-guerre-par-procuration-un-ancien-officier-francais-analyse-le-conflit-ukrainien-1061335423.html

Bien plus qu’un conflit régional. Le conflit ukrainien cache en réalité une opposition plus profonde entre une oligarchie mondialisée et des peuples voulant défendre leur souveraineté, a déclaré à Sputnik Afrique Pierre Plas, ancien officier de renseignement de l'armée française.Le conflit en Ukraine n’est qu’un prétexte pour protéger les intérêts américains, dont les élites s’inscrivent dans des logiques mondialistes, proches d’un "totalitarisme global, financier et apatride", souligne l’analyste militaire.De son côté, l’Europe qui soutient la politique américaine, est complètement privée d’autonomie par les mondialistes "qui ne veulent plus entendre parler de pays souverains " :Dimension économiqueCitant le célèbre théoricien militaire Carl von Clausewitz, Pierre Plas rappelle encore que l’argent est le nerf de la guerre. "C’est celui qui paie qui décide des buts de guerre", souligne-t-il, en référence à l’implication financière américaine dans le conflit.Il est d’ailleurs significatif que ce conflit survienne à une heure où l’économie américaine est mise sous pression. Les processus de dédollarisation en cours effraient particulièrement les élites américaines, qui voient les privilèges liés au billet vert leur filer entre les doigts.La Russie, qui fonctionne de manière autonome, comme "un continent", ne peut qu’être une menace pour les élites des États-Unis dans leur entreprise de destruction des souverainetés, souligne encore l’ancien des renseignements français.Livraisons d’armes et dérivesConcernant les livraisons d’armes à l’Ukraine, Pierre Plas souligne encore le trouble jeu des Occidentaux, qui ne fournissent que des armes obsolètes à Kiev. Il s’inquiète de voir ce matériel ressurgir sur le marché noir, ce qui risque d’alimenter davantage de conflits dans le monde, y compris en Europe.La situation pourrait d’ailleurs empirer en cas d’extension du conflit, avec l’emploi d’armes non conventionnelles. Un scénario auquel le monde doit malheureusement se préparer, souligne Pierre Plas.

