https://fr.sputniknews.africa/20230813/vice-president-taiwanais-aux-etats-unis-la-chine-promet-des-mesures-fermes-1061290557.html

Vice-président taïwanais aux États-Unis: la Chine promet "des mesures fermes"

Vice-président taïwanais aux États-Unis: la Chine promet "des mesures fermes"

Pékin a promis dimanche "des mesures fermes et énergiques" face à la visite aux États-Unis de William Lai, le vice-président de Taïwan, territoire insulaire... 13.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-13T08:26+0200

2023-08-13T08:26+0200

2023-08-13T08:46+0200

françois asselineau

chine

taïwan

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/01/1055715617_0:20:3072:1748_1920x0_80_0_0_84a9c7ff0abcfec591f0bb305ee5d49f.jpg

"La Chine suit de près l'évolution de la situation et prendra des mesures fermes et énergiques pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale", a indiqué dans un communiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Pékin estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle dit privilégier une "réunification pacifique" avec le territoire, aujourd'hui gouverné par un système démocratique, mais elle n'a jamais renoncé à employer la force militaire pour y parvenir. La Chine voit avec mécontentement le rapprochement ces dernières années entre les autorités taïwanaises et certains pays occidentaux, notamment les Etats-Unis, y voyant une menace à son intégrité territoriale car ces rencontres apportent une forme de légitimité aux autorités taïwanaises. "Les États-Unis et Taïwan, de connivence, autorisent William Lai à exercer des activités politiques aux États-Unis sous le prétexte d'un transit", ce qui "porte gravement atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine", a-t-il souligné. Officiellement selon Taïwan, William Lai doit simplement "transiter" par les Etats-Unis - comme la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen début avril - avant de se rendre au Paraguay pour assister à l'entrée en fonctions du nouveau président, Santiago Peña.

chine

taïwan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

françois asselineau, chine, taïwan, international