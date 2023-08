https://fr.sputniknews.africa/20230812/soudan-plus-de-20-millions-de-personnes-menacees-de-crise-alimentaire-1061269265.html

Soudan: plus de 20 millions de personnes menacées de crise alimentaire

Soudan: plus de 20 millions de personnes menacées de crise alimentaire

La dernière analyse de la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC) montre que le conflit a plongé plus de 20 millions de personnes dans une situation de faim aiguë sévère, soit environ 42% de la population du Soudan, a déploré le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM).Sur ce chiffre, 6,3 millions de personnes sont en situation de faim, soit "un pas de plus vers la famine", a relevé le directeur de pays du PAM pour le Soudan, Eddie Rowe, cité par le service de presse de l’Onu.Depuis la mi-avril dernier, le conflit au Soudan a continué à s’étendre et sa dynamique est devenue de plus en plus complexe, a fait observer l’organisation internationale, notant que l’accès aux personnes ayant besoin d’une aide alimentaire vitale est également devenu plus difficile et de plus en plus urgent.De son côté, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a indiqué que les familles ont besoin d’aide pour faire face à une crise alimentaire imminente. L’agence onusienne a, dans ce cadre, relevé qu’elle est parvenue à distribuer des semences de cultures d’urgence à environ 1 million d’agriculteurs dans 15 États.Avec plus de 650.000 agriculteurs touchés à ce jour, la récolte de novembre 2023 est bien placée pour répondre aux besoins en céréales de millions de personnes à travers le Soudan, ajoute-t-on.Depuis le début du conflit, le PAM a fourni une aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence à 1,6 million de personnes au Soudan. Il s’agit notamment de personnes piégées par les combats dans l’État de Khartoum, dans les Kordofan et dans l’ensemble du Darfour, selon l’Onu.

