Un panafricaniste: une intervention au Niger provoquerait une crise "continentale, voire mondiale"

Le risque d’une intervention militaire de la CEDEAO plane sur le Niger. Une telle action pourrait non seulement aggraver le problème du terrorisme dans la... 11.08.2023, Sputnik Afrique

Un panafricaniste: une intervention au Niger provoquerait une crise «continentale, voire mondiale» Le risque d’une intervention militaire de la CEDEAO plane sur le Niger. Une telle action pourrait non seulement aggraver le problème du terrorisme dans la région mais avoir des conséquences pour tout l’ordre international, estime Amzat Boukari-Yabara, militant panafricaniste.

"L'intervention militaire de la CEDEAO, si elle avait lieu, aurait forcément un impact négatif dans la lutte contre le terrorisme, puisqu'elle diminuerait les forces disponibles pour lutter contre la menace terroriste", analyse Amzat Boukari-Yabara, historien, écrivain et militant panafricaniste d’origine béninoise et martiniquaise.Selon le panafricaniste, la CEDEAO, qui a ordonné le 10 août le déploiement d'une "force en attente" pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, est aujourd’hui en crise: "Elle s'est attirée l'hostilité d'une grande partie des opinions publiques ouest-africaines, notamment la jeunesse, qui a plutôt manifesté une solidarité et une transgression des sanctions imposées par la CEDEAO. Donc, aujourd'hui, la CEDEAO est en désaccord, je dirais, avec les rues africaines, avec l'opinion publique africaine".Retrouvez également dans ce numéro:- Sylvestre Radegonde, ministre des Affaires étrangères des Seychelles, sur le bilan des relations diplomatiques entre l’archipel et la Russie.- Kingsley Makhubela, ex-diplomate sud-africain, sur la vague de demandes d’adhésion aux BRICS.- Harouna Na-Allah, secrétaire général du Front Révolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique, sur la présence de drapeaux russes dans les manifestations au Niger.- François Asselineau, homme politique français et président du parti politique UPR, sur les conséquences d’une potentielle fin de livraison d’uranium nigérien à la France et l’Europe.- Auguste Aïmonché, directeur de la Maison de l’Afrique à Moscou, sur la construction d’un village africain en Russie.Notre revue d’actualité abordera les sujets suivants:-Le Mali qui suspend la délivrance de visas aux ressortissants français.-Une fonctionnaire européenne qui assume que les sanctions européennes contre le Niger favorisent la famine et le manque de médicaments.-La Russie qui livrera bientôt gratuitement jusqu’à 50.000 tonnes de céréales à 6 pays africains.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

