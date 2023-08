https://fr.sputniknews.africa/20230811/plus-de-20-morts-dans-des-attaques-dans-le-centre-du-nigeria-1061248756.html

Plus de 20 morts dans des attaques dans le centre du Nigeria

Plus de 20 morts dans des attaques dans le centre du Nigeria

Au total 21 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées quand des hommes armés non identifiés ont attaqué, le 9 août, deux villages dans l'État de... 11.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-11T13:05+0200

2023-08-11T13:05+0200

2023-08-11T13:05+0200

nigeria

afrique subsaharienne

morts

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104219/23/1042192326_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_6666821952d92f1c8d47bfb4b6e06a18.jpg

Le Centre d'émancipation pour les victimes de crise au Nigeria, organisation non-gouvernementale consacrée à la protection des victimes de violences et de crises basée dans cet État, a affirmé dans un communiqué que ces hommes armés avaient envahi les villages de Batin et de Rayogot, dans la zone du gouvernement local de Ladi, tuant 21 personnes et en blessant plusieurs autres.Le porte-parole de l'armée pour cet Etat, Oya James, a confirmé ces attaques dans une déclaration à la presse.Il a précisé qu'une alerte avait été envoyée avant les attaques et que les troupes avaient répondu rapidement en déployant immédiatement des forces dans la zone.Toutefois, les hommes armés non identifiés ont emprunté une autre route et attaqué les villages, a poursuivi M. James."Les troupes ont engagé le combat contre les agresseurs qui se sont retirés", a-t-il fait savoir.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

nigeria, afrique subsaharienne, morts, attaque