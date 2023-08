Un drone kamikaze Lancet fait voler en éclats un blindé ukrainien – vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230810/un-drone-kamikaze-lancet-fait-voler-en-eclats-un-blinde-ukrainien--video-1061225081.html

10.08.2023

2023-08-10T15:54+0200

2023-08-10T15:54+0200

2023-08-10T16:11+0200

Un blindé ukrainien a été détruit par un drone kamikaze russe Lancet dans la région de Zaporojié. Le processus a été filmé par un drone de reconnaissance.Sur les images à la disposition de Sputnik, on voit un véhicule blindé des Forces armées ukrainiennes arriver sur la ligne de front pour évacuer ses militaires. Après observation et reconnaissance supplémentaire, il a été touché par le drone kamikaze.Développé par la société russe ZALA AERO (groupe Kalachnikov), le Lancet a récemment été modernisé compte tenu des suggestions livrées par les militaires du théâtre d’opérations.Il a notamment été doté d’une charge plus puissante, plusieurs systèmes ont été améliorés.La nouvelle charge de combat lui permet de "frapper de manière fiable les cibles typiques d'un drone - obusiers, chars, blindés, radars, systèmes de défense antiaérienne et effectifs ennemis".

