La Russie s’apprête à lancer sa première sonde lunaire depuis 1976 - vidéo

Une fusée-porteuse russe Soyouz-2.1b transportant la première sonde lunaire de la Russie contemporaine, baptisée Luna-25, décollera le 11 août, à 02h10 (00h10 UTC), depuis le cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe.Luna-25 peut devenir le premier engin spatial à se poser en douceur sur le pôle Sud de la Lune. Les sondes précédentes envoyées par l’Union soviétique se sont toutes posées dans la zone équatoriale de la Lune. Un autre appareil lunaire indien, qui devrait être lancé le 23 août prochain, vise aussi le pôle Sud, mais Luna-25 pourrait le devancer.Un voyage sans retourEn 1976, la sonde soviétique Luna-24 a ramené sur Terre 170 grammes de sol lunaire. Mais Luna-25 ne rentrera pas sur Terre. La nouvelle sonde, d’une masse de 1.750 kg, a pour mission de rechercher des traces d’eau et d’autres ressources, mais également étudier l’exosphère lunaire. Elle est aussi dotée d’instruments permettant d’analyser la poussière lunaire et d’autres équipements scientifiques qui pèsent au total une trentaine de kilogrammes.Son voyage doit durer environ quatre jours et demi. Après le décollage et la séparation du bloc d’accélération Fregat, la sonde s’insérera en orbite lunaire. En quelques jours, elle passera d’une orbite circulaire en orbite elliptique avant d’alunir au pôle Sud. Sa durée de vie estimée sur la Lune est d’environ un an.Luna-24 a été conçue par le groupe de recherche et de production Lavotchkine. Les travaux ont débuté dès les années 2000, initialement dans le cadre du projet Luna Globe.

