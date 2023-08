https://fr.sputniknews.africa/20230809/voici-le-montant-vertigineux-vers-lequel-se-dirige-la-fortune-cumulee-des-6-plus-riches-du-monde-1061186454.html

Voici le montant vertigineux vers lequel se dirige la fortune cumulée des 6 plus riches du monde

La fortune des six plus riches du monde atteint 967 milliards de dollars, se rapprochant de la barre symbolique du millier de milliards de dollars. Tous ont vu... 09.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-09T10:13+0200

2023-08-09T10:13+0200

2023-08-09T11:15+0200

international

milliardaires

fortune

richesse

elon musk

bernard arnault

jeff bezos

bill gates

warren buffett

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0c/1045587973_0:203:1920:1283_1920x0_80_0_0_4177f158e54a2168fe6db658bb148dc3.jpg

Presque un millier de milliards de dollars, tel est le montant des fortunes consolidées des six plus riches personnes au monde, selon Bloomberg Billionaires. Au 9 août, leur fortune cumulée pèse 967 milliards de dollars.Tous ont vu leur fortune augmenter par rapport à l’année dernière. Elon Musk enregistre la hausse la plus considérable, avec plus de 92 milliards, et il occupe le haut du podium avec une fortune de 229 milliards de dollars. L’homme, d’origine sud-africaine, est le fondateur de Tesla et SpaceX, propriétaire de X (anciennement Twitter).La deuxième place revient à Bernard Arnault, à la tête du groupe de luxe LVMH, qui cumule 189 milliards. Le 3e est le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, dont la fortune est estimée à 164 milliards.Les 4e et 5e positions sont occupées par Bill Gates (fondateur de Microsoft) et Larry Ellison (l’un des fondateurs d’Oracle), avec 133 et 130 milliards de dollars respectivement. L’investisseur américain Warren Buffett, avec 122 milliards, est le 6e.Globalement, quatre des six milliardaires sont issus du secteur technologique.Quant aux personnalités africaines, l’homme le plus riche du continent, Aliko Dangote, occupe la 104e place dans le top 500. La fortune du cimentier nigérian atteint 17 milliards de dollars.

