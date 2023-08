https://fr.sputniknews.africa/20230808/ils-ont-tue-tous-mes-enfants-triste-anniversaire-de-la-tragedie-de-lossetie-du-sud-1061167595.html

"Ils ont tué tous mes enfants": triste anniversaire de la tragédie de l'Ossétie du Sud

"Ils ont tué tous mes enfants": triste anniversaire de la tragédie de l’Ossétie du Sud

Il y a 15 ans jour par jour commençait le bombardement de l'Ossétie du Sud par la Géorgie. Retour en images sur les événements de 2008. 08.08.2023

Ancienne république autonome de l’Union soviétique, l’Ossétie du Sud avait refusé en 1991 la décision du Président géorgien de supprimer son autonomie. Suite à un conflit armé, Tbilissi a perdu le contrôle de ce territoire. Le 8 août 2008 a renversé la vie des Ossètes. Pilonnée avec des Grad, la capitale Tskhinvali a vu plus de 2.000 bâtiments endommagés, dont plus de 1.000 complètement détruits. Plus de 2.500 civils ont dû quitter leurs maisons et beaucoup d’entre eux ont trouvé la mort. En réaction, la Russie a lancé une opération militaire pour contraindre la Géorgie à la paix. Les combats ont duré cinq jours pour en arriver au règlement pacifique signé par les deux partis le 16 août.

