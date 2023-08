https://fr.sputniknews.africa/20230808/centrafrique-approbation-a-95-dun-projet-de-nouvelle-constitution-1061147656.html

Centrafrique: approbation à 95% d'un projet de nouvelle constitution

Un projet de nouvelle constitution, qui devrait permettre au président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, de briguer un nouveau mandat en 2025, a... 08.08.2023, Sputnik Afrique

Lors du scrutin du 30 juillet, les électeurs ont voté à 95,27% en faveur du "oui", contre 4,73% pour le "non", et le taux de participation s'est établi à 61,10%, a déclaré le président de l'ANE, Mathias Morouba. Ces résultats "provisoires" doivent être entérinés par la Cour constitutionnelle chargée de solder le contentieux électoral, avant de proclamer les résultats définitifs le 27 août. Cette nouvelle loi fondamentale supprime la limite du nombre de mandats du président, et les prolonge même de cinq à sept ans. Elu une première fois en 2016, M. Touadéra a été réélu en 2020.

