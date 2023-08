https://fr.sputniknews.africa/20230807/un-homme-daffaires-ivoirien-ceux-qui-vont-nous-aider-a-emerger-ont-beaucoup-a-gagner-1061141350.html

Un homme d’affaires ivoirien: ceux qui vont nous aider à émerger ont beaucoup à gagner

Un homme d’affaires ivoirien: ceux qui vont nous aider à émerger ont beaucoup à gagner

07.08.2023

Un homme d’affaires ivoirien: ceux qui vont nous aider à émerger ont beaucoup à gagner Les pays africains disposent d'énormes richesses mais ont besoin d'une assistance pour se développer, estime un entrepreneur du Côte d’Ivoire. À cet égard, la Russie serait un partenaire fiable qui ne recherche pas de gains immédiats, mais qui s'engage dans une coopération à long terme gagnant-gagnant.

Parmi les invités du deuxième sommet Russie-Afrique, qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg à la fin du juillet, figuraient de nombreux hommes d'affaires africains qui se sont rendus en Russie pour échanger leurs expériences et établir des contacts avec le monde des affaires russe. L’un d’entre eux était Gueyo Monnomboon Achille-L Gbei, représentant du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) de Côte d'Ivoire.Les matières premières dont l'Afrique est si riche pourraient être transformées localement et utilisées notamment dans le secteur de la construction, estime l'homme d'affaires. Et c'est là que les pays africains bénéficieraient grandement de l'expérience et des technologies dont dispose la Russie.Retrouvez également dans cette émission:Nangolo Mbumba, vice-président de la Namibie, sur le sommet Russie-Afrique et un monde multipolaire;Nathalie Yamb, militante panafricaniste, sur la lutte contre le néocolinialisme, notamment dans le domaine de l’enseignement;Mahamat Adoum, président du Parti National Républicain du Tchad, sur le "joug" du Franc CFA;Dmitri Morozov, président du conseil d'administration de la société russe spécialisée en biotechnologie Biocad, sur la production de médicaments en Afrique et pour l’Afrique;- Chiepi Estelle Brou, Ahoua Joseph Agoua et William Leka, représentants du monde d’affaires ivoirien, sur la coopération avec la Russie.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

