https://fr.sputniknews.africa/20230807/prisonnier-ukrainien-on-apprend-le-deroulement-de-la-contre-offensive-sur-tiktok-1061142001.html

Prisonnier ukrainien: on apprend le déroulement de la contre-offensive sur TikTok

Prisonnier ukrainien: on apprend le déroulement de la contre-offensive sur TikTok

Les commandants ukrainiens n'informent pas les soldats de la contre-offensive, les militaires apprennent son déroulement sur TikTok et à la télévision, a... 07.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-07T18:08+0200

2023-08-07T18:08+0200

2023-08-07T18:08+0200

donbass. opération russe

prisonniers

ukraine

russie

tiktok

opération militaire

vidéo

multimédia

vidéoclub

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/07/1061142639_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_80fdec12b3743c95cf8ec74684f6ab81.jpg

"Les commandants ne disent rien. Certains disent qu'elle a déjà commencé, d'autres qu'elle n'a pas encore commencé. Je ne comprends pas et je ne sais pas", a déclaré Iaroslav Mironiouk. L’homme, qui est né en 1996, a été mobilisé en février 2022. En juillet, il est arrivé dans le Donbass, au sein du 137e bataillon de marine, où les militaires ont reçu l'ordre de se rendre dans le village de Staromaïorskoïe. Là, ils devaient passer trois jours sur la ligne de front. Selon lui, les provisions qu'il avait emportées avec lui n'ont suffi que pour le premier jour, "et ensuite il n'y avait même pas d'eau". Les bombardements et les attaques d'infanterie des troupes russes ont vite commencé.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

prisonniers, ukraine, russie, tiktok, opération militaire, vidéo, multimédia, vidéoclub