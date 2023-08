https://fr.sputniknews.africa/20230807/mecontent-de-la-suspension-de-france-24-au-niger-paris-se-souvient-il-davoir-interdit-sputnik-1061136376.html

Mécontent de la suspension de France 24 au Niger, Paris se souvient-il d’avoir interdit Sputnik?

Mécontent de la suspension de France 24 au Niger, Paris se souvient-il d’avoir interdit Sputnik?

Alors que la diplomatie française "condamne très fermement la suspension de la diffusion de France 24 et de RFI au Niger", les médias russes Sputnik et RT... 07.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-07T15:29+0200

2023-08-07T15:29+0200

2023-08-07T15:29+0200

niger

union européenne (ue)

france

rfi

sputnik

france 24

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/0d/1045871406_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_058dbc9942bc97ca0572504061e75ed0.jpg

La liberté de la presse que la France défend ne doit pas être "à géométrie variable", selon l’auteur d’un article paru dans le journal Témoignages, Manuel Marchal.Après que France 24 et la radio RFI ont été suspendus sur le sol nigérien, le ministère français des Affaires étrangères a condamné "fermement" cette décision. Dans son communiqué, la diplomatie française a tenu à réaffirmer "son engagement constant et déterminé en faveur de la liberté de la presse… partout dans le monde".La liberté de la presse partout, sauf en Europe?Or, comme l’estime l’auteur de l’article, "ce communiqué montre que le gouvernement défend la liberté de la presse en Afrique ou ailleurs, mais pas en Europe", rappelant l’interdiction concernant la diffusion de Sputnik et RT sur le sol français en vigueur depuis mars 2022.Poursuivant que "RT News et Sputnik sont les équivalents de France 24 et de RFI", Manuel Marchal observe d’ailleurs que leur "principal tort" était le fait qu’ils "montraient l’autre côté de la guerre: bombardements de civils par l’armée ukrainienne, découverte de camps de torture de groupes d’extrême droite alliés à Kiev, la difficile vie quotidienne dans le Donbass…".Ainsi, selon Manuel Marchal, Paris défend plutôt la "liberté de la presse à géométrie variable". Et de conclure:

niger

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

niger, union européenne (ue), france, rfi, sputnik, france 24