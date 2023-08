https://fr.sputniknews.africa/20230806/une-visite-detat-a-ses-exigences-avant-daller-a-paris-tebboune-enumere-ses-conditions-1061112433.html

"Une visite d’État a ses exigences": avant d’aller à Paris, Tebboune énumère ses conditions

"Une visite d’État a ses exigences": avant d’aller à Paris, Tebboune énumère ses conditions

Citant l’exemple de ses visites en Russie et en Chine "couronnées de résultats", le Président algérien s’attend à ce que la prochaine en France porte aussi ses... 06.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-06T14:42+0200

2023-08-06T14:42+0200

2023-08-06T16:00+0200

abdelmadjid tebboune

algérie

alger

chine

russie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/0d/1059880433_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_6c70196e7f8509f2c3497920e729b803.jpg

Abdelmadjid Tebboune est revenu, à la Télévision algérienne, sur sa visite à Paris, reportée deux fois d’affilée. Il a assuré qu’elle "n’a[vait] pas été annulée" et qu’actuellement, la partie algérienne attendait "le programme de la visite de la part de la présidence française".Cependant, le Président algérien a insisté sur le fait qu’"une visite d’État a ses exigences" et "doit être couronnée de résultats tangibles". Et de faire remarquer qu’elle "aura lieu une fois qu’on se sera mis l’accord sur le programme".En guise d’exemple de déplacements fructueux, M.Tebboune a cité ceux qu’il a effectués en Russie, en Chine, en Italie ou en Pologne. Selon lui, ces visites "ont été couronnées de résultats".Y a-t-il un différend?Alors que la visite du chef d’État algérien a été reportée deux fois depuis le printemps, il a assuré toutefois l’absence d’un quelconque "différend" entre les deux pays."La visite est maintenue, elle figure dans mon agenda et celui du Président Macron, mais il ne faut pas qu’elle se transforme en visite touristique."

algérie

alger

chine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

abdelmadjid tebboune, algérie, alger, chine, russie