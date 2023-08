https://fr.sputniknews.africa/20230806/ce-pays-europeen-a-reduit-son-contingent-au-niger-1061117038.html

Ce pays européen a réduit son contingent au Niger

L’Italie a rapatrié 65 militaires depuis Niamey, réduisant ainsi son contingent engagé dans une mission de formation de militaires nigériens, selon le... 06.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-06T17:08+0200

2023-08-06T17:08+0200

2023-08-06T17:08+0200

international

niger

italie

évacuation

militaires

base aérienne

Le 5 août au soir, un avion parti de Niamey s’est posé sur la base aérienne de Practica di Mare, a annoncé la Défense italienne.Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto avait précédemment annoncé via Twitter que l’avion transportait 65 militaires italiens et 10 soldats américains."À l’aide de ce vol, le ministère de la Défense se propose d’augmenter davantage l’autonomie matérielle et technique de la base italienne au Niger, ainsi que d’optimiser sa capacité d’accueil dans l’hypothèse de la nécessité d’héberger des compatriotes civils dans une situation d’urgence et de les évacuer", a indiqué le ministère.Le ministre Crosetto a également indiqué que 254 militaires italiens faisant partie d’une mission de formation de soldats nigériens restaient à Niamey. D’autres vols sont programmés.99 personnes évacuées précédemmentLe 2 août, un avion spécial envoyé au Niger pour évacuer des Italiens a atterri à Rome. Il transférait 99 passagers, dont des étrangers.La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a déclaré pour sa part sur les ondes de France Info qu’un éventuel départ des soldats français présents au Niger n’était pas "à l’ordre du jour".

niger

italie

2023

Actus

fr_FR

