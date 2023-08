https://fr.sputniknews.africa/20230805/mali-la-minusma-quitte-un-1er-camp-dans-le-cadre-de-son-retrait-du-pays-1061077239.html

Mali: la Minusma quitte un 1er camp dans le cadre de son retrait du pays

Mali: la Minusma quitte un 1er camp dans le cadre de son retrait du pays

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma) a transféré aux autorités du pays un premier camp dans le... 05.08.2023, Sputnik Afrique

La Minusma a remis jeudi aux autorités maliennes le camp d'Ogossagou, un village du centre proche de Bankass, a précisé Fatoumata Kaba. La mission onusienne applique ainsi la décision prise fin juin par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la Minusma déployée depuis 2013, à la demande des autorités maliennes. Le retrait des quelque 11.600 soldats et 1.500 policiers de dizaines de nationalités présents au Mali doit s'échelonner jusqu'au 31 décembre. Ogossagou, occupé par un contingent sénégalais, était l'un des camps de la Minusma situés en dehors des villes. La Minusma et les autorités maliennes ont affirmé leur volonté de coopération pour un désengagement de la Minusma dans les meilleures conditions et dans le délai fixé. Plus de 460 Casques bleus égyptiens, chargés notamment d'escorter les convois logistiques de la Minusma, ont par ailleurs quitté Gao (nord) le 28 juillet, a fait savoir la mission sur son site. Depuis 2012, le Mali est en proie à une expansion terroriste et à une profonde crise multidimensionnelle, à la fois sécuritaire, politique, économique et humanitaire.

