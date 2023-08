https://fr.sputniknews.africa/20230804/une-manifestation-detudiants-au-niger-contre-les-sanctions-illegales-de-la-cedeao---video-1061075936.html

Une manifestation d’étudiants au Niger contre les sanctions "illégales" de la CEDEAO - vidéo

Une manifestation d’étudiants au Niger contre les sanctions "illégales" de la CEDEAO - vidéo

Des étudiants nigériens se sont rassemblés ce 4 août à Niamey pour dire "niet" aux sanctions illégitimes de la Communauté économique des États de l'Afrique de... 04.08.2023, Sputnik Afrique

Une manifestation d’étudiants s’est tenue ce vendredi 4 août à Niamey, quelques jours après un coup d’État au Niger qui a entraîné l’adoption de sanctions contre ce pays par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).Les étudiants rassemblés au centre de la capitale ont déclaré à Sputnik vouloir dénoncer les sanctions "illégales" de la CEDEAO à l'encontre du pays, mais aussi dire non à l'impérialisme et s’aligner en faveur de la souveraineté de la République. Ces jeunes ont indiqué s’exprimer au nom du secrétaire général du comité exécutif de l’Union des étudiants nigériens à l’Université de Niamey, Bakin Bature Almustapha.Une manifestation pour la souveraineté totaleSelon le jeune homme, le peuple nigérien a longtemps été exploité, privé de ses propres ressources.Plus tôt, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey avait appelé les jeunes du pays à une manifestation patriotique afin de protester contre les "sanctions injustes de la CEDEAO et des institutions internationales" et de contrecarrer toute intervention extérieure susceptible de détruire le Niger. La CEDEAO avait imposé de lourdes sanctions à Niamey, dont la suspension des transactions financières avec le Niger et donné jusqu'au 6 août aux militaires désormais au pouvoir pour rétablir dans ses fonctions le Président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet par le Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP) présidé par le général Abdourahamane Tiani. Faute de quoi, une intervention militaire sera plausible.

