Top-10 des pays aux plus grandes réserves de change

Quatre des cinq membres des BRICS, qui comprennent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, figurent parmi les pays qui ont les plus grandes réserves d'or et de devises au monde. Cette infographie de Sputnik montre le top-10 mondial dans ce domaine.