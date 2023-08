https://fr.sputniknews.africa/20230804/six-policiers-blancs-admettent-avoir-torture-deux-afro-americains-au-mississippi-1061054285.html

Six policiers blancs admettent avoir torturé deux Afro-Américains au Mississippi

Six policiers blancs admettent avoir torturé deux Afro-Américains au Mississippi

Six policiers blancs du Mississippi ont admis avoir torturé deux Afro-Américains pendant deux heures avec un godemiché, des tasers et une épée, allant jusqu'à... 04.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-04T08:21+0200

2023-08-04T08:21+0200

2023-08-04T08:21+0200

états-unis

police

racisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/13/1046023147_24:0:1224:675_1920x0_80_0_0_b0f791d74feb6f12ca6b46b2b3485729.jpg

Cette affaire est un "exemple horrible et frappant de mauvais comportement policier, qui n'a pas sa place dans notre société", a fustigé devant la presse la représentante du ministère Kristen Clarke, en dénonçant des actes "motivés par des préjugés raciaux et par la haine".Les six agents, dont certains ont reconnu appartenir à une équipe surnommée la "Brigade des voyous" et réputée pour sa brutalité, sont actuellement poursuivis par la justice et ne sont plus en exercice.

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

états-unis, police, racisme