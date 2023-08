https://fr.sputniknews.africa/20230804/lethiopie-decrete-letat-durgence-dans-letat-regional-damhara-1061063411.html

L'Éthiopie décrète l'état d'urgence dans l'état régional d’Amhara

Le gouvernement fédéral éthiopien a déclaré ce vendredi 4 août l'état d'urgence dans l’état régional d’Amhara, après la multiplication "des activités illégales... 04.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-04T13:52+0200

2023-08-04T13:52+0200

2023-08-04T14:01+0200

afrique subsaharienne

ethiopie

état d'urgence

violences

L'état d'urgence a été décrété ce vendredi 4 août dans l'état régional d'Amhara en Éthiopie, a annoncé le bureau du Premier ministre éthiopien, à l’issue d’une réunion ordinaire du Conseil des ministres.Selon le bureau, le gouvernement a décidé de déclarer l'état d'urgence dans la région d'Amhara, conformément à l'article 93/1 de la Constitution éthiopienne sur la base des responsabilités du gouvernement en matière de maintien de l'ordre, d'application de la loi et de maintien de la paix et de la sécurité. Le 3 août au soir, le gouvernement régional d’Amhara avait appelé le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour préserver la sécurité après la multiplication des affrontements armés entre l'armée fédérale et des milices locales.

Maghreb Arabe Presse

afrique subsaharienne, ethiopie, état d'urgence, violences