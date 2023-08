https://fr.sputniknews.africa/20230803/exercices-tactiques-nocturnes-russo-syriens-une-premiere-1061050701.html

Exercices tactiques nocturnes russo-syriens, une première

Exercices tactiques nocturnes russo-syriens, une première

Les forces aérospatiales russes et l’armée syrienne ont mené leur premier exercice tactique nocturne dans le gouvernorat de Hama 03.08.2023, Sputnik Afrique

Selon le scénario, des terroristes ont occupé une localité. Pour la libérer, les militaires russes et syriens ont effectué une opération de débarquement. Une vidéo publiée par la Défense russe montre des hélicoptères d’attaque Ka-52 russes en train de détruire des blindés et des emplacements de tir fortifiés ennemis. Par la suite, des parachutistes syriens sautent d'hélicoptères russes. Les commandements syrien et russe ont donné une haute appréciation pour les exercices effectués.

