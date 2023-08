Escroqueries sur WhatsApp en Afrique du Sud: attention à l’usage de messages vocaux

https://fr.sputniknews.africa/20230803/escroqueries-sur-whatsapp-en-afrique-du-sud-attention-a-lusage-de-messages-vocaux--1061037940.html

Les Sud-Africains sont appelés à la prudence concernant l’utilisation de messages vocaux sur WhatsApp, relate le site Business Tech en se référant à des spécialistes en technologie.Selon le média, l’intelligence artificielle (IA) qui est en cause.Celle-ci est capable de cloner les voix, ce qui est une menace nouvelle et préoccupante pour ceux utilisant les messages vocaux de WhatsApp, note la source.Les criminels trouvent de nouveaux moyens d'utiliser ces avancées à leur avantage et ont exploité l'IA à des fins malveillantes, comme la création de fausses voix convaincantes et la perpétration d'escroqueries vocales d'un réalisme déconcertant.L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle pour cloner les voix a introduit un domaine de risques entièrement nouveau pour les entreprises et les individus, a noté Stephen Osler, cofondateur et directeur du développement commercial chez Nclose, l'un des principaux fournisseurs de services de cybersécurité d'Afrique du Sud.Cependant, d’après lui, les attaques ne visent pas seulement les grandes entreprises, mais aussi les particuliers. M.Osler a averti sur le fait que les messages vocaux de WhatsApp pourraient rendre vulnérables les utilisateurs, en particulier les cadres de haut niveau.Les escroqueries par clone vocal, telles que les canulars d'enlèvement, les demandes d'argent à des amis ou à des membres de la famille, et les appels d'urgence, font partie de ces escroqueries qui s'avèrent difficiles à détecter.Comment se protéger?Pour ne pas être victime d’escroqueries, le portail conseille de réaliser un processus d’authentification solide à plusieurs niveaux, en particulier pour les transactions financières.

