Le Président tunisien limoge la première ministre Najla Bouden et nomme Ahmed Hachani

Le Président tunisien limoge la première ministre Najla Bouden et nomme Ahmed Hachani

Le Président de la République tunisienne, Kais Saied, a décidé, le 1er août au soir, de démettre la cheffe du gouvernement Najla Bouden Romdhane de ses...

Selon un communiqué publié sur la page officielle de la présidence cité par la même source, M. Saied a nommé Ahmed Hachani, nouveau chef du gouvernement.Ahmed Hachani succède à Najla Bouden Romdhane, à la tête du gouvernement depuis le 11 octobre 2021.Le nouveau chef du gouvernement a prêté serment, mardi soir, devant le Président de la République, lors d'une cérémonie organisée au Palais de Carthage, ajoute l'agence.Le Président tunisien, Kais Saied, a souhaité, dans une brève allocution, à M. Hachani la réussite dans cette responsabilité qu'il devra assumer, a rapporté la TAP.M. Saied a déclaré, selon l'agence, qu'"il y avait de grands défis qu'il nous faudra relever avec une détermination solide et une forte volonté pour préserver notre pays et notre État et la paix sociale", ajoutant "on fera en sorte de réaliser la volonté de notre peuple et assoir la justice escompté et réaliser la dignité nationale".Le Président tunisien a appelé - ajoute la même source- M. Hachani à œuvrer pour la conservation de l'État et à l'harmonie et la complémentarité de ses organismes, insistant sur l'unité de l'État tunisien et la nécessité de la préserver cette unité et répondre aux besoins du peuple.

