Le chef autoproclamé du Niger forme son cabinet et nomme de nouveaux gouverneurs

Plus d’une semaine après sa prise du pouvoir au Niger, le général Abdourahamane Tiani procède à des nominations.Ainsi, le Conseil national de sauvegarde de la patrie (CNSP), avec le général à sa tête, a nommé les nouveaux gouverneurs des huit régions du Niger. Le décret a été signé le 1er août, rapporte l’Agence nigérienne de presse (ANP). Tous les gouverneurs fraîchement nommés ont des grades militaires.Le général, qui s’est proclamé nouveau chef de l’État, a également commencé à former son cabinet. Il a nommé l’enseignant Soumana Boubacar directeur de son cabinet. Mahamane Roufai Laouali est devenu le nouveau secrétaire général du gouvernement.Changement de pouvoirLe 26 juillet, un groupe de militaires a annoncé la destitution de Mohamed Bazoum, élu Président en 2021. Le général Abdourahamane Tiani, chef de la garde présidentielle, s’est autoproclamé nouveau chef du pays et s'est présenté comme le président du CNSP.Les militaires ont annoncé la fermeture des frontières du pays, l'imposition d'un couvre-feu, la suspension de la constitution et l'interdiction de l'activité politique. Le 30 juillet, la CEDEAO a répliqué par l’imposition de sanctions financières et a lancé un ultimatum pour rétablir l’ordre constitutionnel.Le 1er août, les militaires au pouvoir ont décrété la réouverture des frontières avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad.Mohamed Bazoum, qui ne reconnaît pas sa destitution, reste retenu dans sa résidence présidentielle depuis le 26 juillet.

