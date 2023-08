https://fr.sputniknews.africa/20230801/pourquoi-alger-renforce-t-il-sa-defense-le-chef-detat-major-explique-1060989352.html

Pourquoi Alger renforce-t-il sa défense? Le chef d’état-major explique

Face au "comportement destructeur" de l’Occident, Alger fait son possible pour renforcer son armée, a déclaré le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire algérienne le général Saïd Chanegriha lors de son entrevue avec le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou le 1er août à Moscou.L’objectif de ces efforts est de surpasser toutes les menaces potentielles auxquelles le pays est confronté, ainsi que les dangers auxquels l’État algérien se heurte au XXIe siècle, a déclaré le haut responsable algérien cité par le ministère russe de la Défense.Le général Chanegriha a également noté que le peuple algérien se souviendrait toujours de la position prise par l’Union soviétique en 1954 lors de la révolution algérienne, ainsi que de l’aide apportée à l’époque par l’armée russe aux forces algériennes.Visite du chef d'état-major algérien à MoscouLe chef d'état-major algérien, Saïd Chengriha, a entamé une visite officielle en Russie le 31 juillet. Selon le ministère algérien de la Défense, celle-ci est effectuée sur invitation du chef de la Défense russe.Selon Alger, cette rencontre "permettra aux deux parties d’examiner plusieurs questions d’intérêt commun", a indiqué le ministère russe.Un gros contratLors de la visite du Président Abdelmadjid Tebboune à Moscou mi-juin, Sergueï Choïgou a confirmé qu’en 2022 les deux États avaient conclu un contrat pour la fourniture "d’un large éventail d’armements".Il a précisé que le contrat portait sur des armes soviétiques et russes, à savoir "des chars et des systèmes de défense aérienne ainsi que des avions".

