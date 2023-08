https://fr.sputniknews.africa/20230801/burkina-coups-de-feu-entendus-dans-le-centre-de-ouagadougou-1060967050.html

Burkina: coups de feu entendus dans le centre de Ouagadougou

Des rafales ont été entendues dans les premières heures du 1er août dans le centre de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, près de la base aérienne, a... 01.08.2023, Sputnik Afrique

Les coups de feu ont commencé à se faire entendre vers 00h45 (locales et GMT) au cœur de la capitale burkinabé, avant de cesser environ 40 minutes plus tard. "C'est un malheureux incident limité à la base aérienne" a déclaré à l'AFP une source sécuritaire sans plus de précision, affirmant que "la situation est sous contrôle". Momentanément interrompue, la circulation a repris timidement après les tirs, a constaté le journaliste de l'AFP.

