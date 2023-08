https://fr.sputniknews.africa/20230801/avec-loperation-speciale-en-ukraine-la-russie-a-dejoue-un-plan-de-loccident-1060989109.html

Avec l’opération spéciale en Ukraine, "la Russie a déjoué un plan de l’Occident"

Avec l’opération spéciale en Ukraine, "la Russie a déjoué un plan de l’Occident"

Moscou a réussi à déjouer les projets occidentaux de l’affaiblir par tous les moyens en lançant son opération militaire spéciale en Ukraine en 2022, a déclaré à Sputnik Afrique Abdelaziz Messaoudi, journaliste et militant politique tunisien en marge du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.L’opération russe "vise d'abord à pacifier la région de Donbass qui était l'objet pendant huit ans d'interventions armées de la part des forces radicales de pronazis en Ukraine", rappelle le journaliste. Et de noter que ces armées "se sont laissées être aux mains des Occidentaux, qui voulaient à travers l'Ukraine combattre la Russie et l'empêcher de se développer".Un coup d’accélération pour un monde multipolaireSelon Abdelaziz Messaoudi, l'opération russe en Ukraine peut aussi être considérée comme un coup d'accélération pour l'instauration d'un monde multipolaire.Mettre fin à l’hégémonie occidentale en AfriqueDans ce contexte, les pays africains peuvent opter pour les liens avec la Russie et la Chine qui veulent que le continent africain "prenne toute sa place dans la politique mondiale, aussi bien sur le plan économique que sur le plan culturel, comme sur le plan du développement humain", a estimé M.Messaoudi. Et ce alors que les puissances coloniales "font tout pour que leur hégémonie et leur domination sur le continent africain persistent".L’Afrique qui a décidé de mettre fin au néocolonialisme, est ainsi devenue un enjeu des rivalités et de bataille politique entre les différents acteurs de la politique mondiale.Le succès de l'opération russe pour changer le monde?M.Messaoudi a fait part à Sputnik du souhait "que l'opération militaire spéciale russe soit menée à bon port". La victoire de la Russie pourrait favoriser la pacification du Donbass, mais aussi de changer l’architecture de la politique mondiale, à son avis.Selon l’expert, "on est en train de vivre un moment historique de très grande importance".

