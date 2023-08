https://fr.sputniknews.africa/20230801/au-senegal-lattaque-dun-bus-a-lengin-incendiaire-fait-des-victimes-1060990091.html

Au Sénégal, l'attaque d'un bus à l'engin incendiaire fait des victimes - vidéo

Au Sénégal, l'attaque d'un bus à l'engin incendiaire fait des victimes - vidéo

Une attaque à l'engin incendiaire contre un bus a fait au moins deux morts et cinq blessés dans la capitale sénégalaise. Les mobiles des auteurs de l'attaque... 01.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-01T21:59+0200

2023-08-01T21:59+0200

2023-08-01T22:58+0200

sénégal

afrique subsaharienne

explosion

victimes

bus

attentat

félix abdoulaye diome

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/0c/1045588911_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b199130283d767e2d59819c73622c06c.jpg

Deux personnes ont été tuées et cinq autres blessées ce mardi 1er août à Yarakh, une banlieue de Dakar, dans une attaque à l'engin incendiaire aux motivations inconnues contre le bus dans lequel elles se trouvaient, a annoncé le ministère sénégalais de l'Intérieur.Selon le ministère, "des individus non encore identifiés ont mis le feu au bus transportant des passagers".Les forces de défense et de sécurité du Sénégal sont mobilisées pour retrouver les auteurs de cet acte criminel.Le chauffeur du bus, Abdoulaye Diop, a rapporté sur place à un journaliste de l'AFP qu'un groupe de jeunes encagoulés étaient montés dans le véhicule dans un quartier populaire périphérique, l'avaient insulté et qu'un d'eux avait allumé un engin incendiaire improvisé qu'il avait ensuite lancé.

sénégal

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sénégal, afrique subsaharienne, explosion, victimes, bus, attentat, félix abdoulaye diome