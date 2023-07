https://fr.sputniknews.africa/20230729/un-courant-oceanique-vital-sessoufle-laissant-presager-une-catastrophe-climatique-proche-1060909700.html

Un courant océanique vital s’essoufle, laissant présager une catastrophe climatique proche

Un courant océanique vital s’essoufle, laissant présager une catastrophe climatique proche

La circulation océanique dans l'Atlantique pourrait se voir bouleversée dans les prochaines années, rapporte une récente étude. Un phénomène qui aurait des...

Le climat prend l’eau de toutes parts. Un méga courant océanique est en péril et pourrait s’essouffler dans les années à venir, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Communications. Il s’agit de la circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC), qui permet aux eaux chaudes de l’équateur de remonter vers le nord de l’Atlantique, jouant un rôle de thermostat pour la planète.Ce courant s’effondrera entre 2025 et 2095, avec une certitude de 95%, prédisent les scientifiques. Le basculement se produira très probablement dans 34 ans, vers 2057. Des chiffres qui contredisent les derniers rapports du GIEC, qui jugeait cet effondrement improbable.Les chercheurs ont notamment découvert de nouveaux signaux d’alertes précoces, en analysant les températures de surface de la mer de 1870 à nos jours.Risque pour les pays du SudL’affaiblissement de l’AMOC est lié aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, précisent encore les spécialistes. La disparition du courant marin aurait des effets dévastateurs pour le climat, perturbant la répartition de la chaleur à la surface du globe. Des conséquences qui seront encore plus visibles dans les pays du Sud qu’en Europe.Les océans sont scrutés de près par les scientifiques, dans l’optique de mieux cerner les changements climatiques. Récemment, une étude avait ainsi montré que les océans avaient changé de couleur vus depuis l’espace. Leurs eaux plus vertes pourraient refléter l'impact du réchauffement climatique sur les populations de phytoplancton et la vie aquatique.

