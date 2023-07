https://fr.sputniknews.africa/20230729/enormement-de-pression-les-leaders-africains-ont-fait-preuve-de-courage-au-sommet-russie-afrique-1060915430.html

"Énormément de pression": les leaders africains ont fait preuve de courage au Sommet Russie-Afrique

"Énormément de pression": les leaders africains ont fait preuve de courage au Sommet Russie-Afrique

Malgré la diabolisation occidentale, de nombreuses sommités du continent se sont rendues au Sommet Russie-Afrique, se félicite la militante panafricaine... 29.07.2023, Sputnik Afrique

Une réussite malgré un contexte difficile. En dépit des intimidations occidentales, le Sommet Russie-Afrique a réuni de nombreux participants et permis de renforcer les liens entre Moscou et le continent, a déclaré à Sputnik la militante panafricaine Nathalie Yamb.Les responsables africains présents ont envoyé un "message fort" en ne cédant pas aux pressions et en faisant le choix de la souveraineté, souligne-t-elle. Un idéal partagé par la Russie, qui a marqué sa volonté de continuer sa relation avec l’Afrique, dans une optique gagnant-gagnant, à travers ce Sommet.La présence de petites et moyennes entreprises africaines et russes prouve aussi que l’événement n’était pas seulement placé sous le signe du politique mais avait une réelle portée économique, souligne encore la militante.D’égal à égalLe Sommet Russie-Afrique a aussi permis à toutes les parties de discuter "d’égal à égal", déclare par ailleurs Nathalie Yamb. Une logique qui diffère de celle des pays occidentaux, qui se disent prêts à aider mais sont toujours prompts à verser dans la déstabilisation, voire à imposer des changements de régime si leurs demandes ne sont pas satisfaites.L’allocution de Vladimir Poutine, qui a tenu à rassurer l’Afrique sur les livraisons de céréales après l’expiration des accords d’Istanbul, est également à saluer, affirme Nathalie Yamb.Le Sommet Russie-Afrique s’est tenu à Saint-Pétersbourg ces 27 et 28 juillet. Il a débouché sur un plan d’action pour les années 2023-2026, renforçant la coopération dans de nombreux secteurs, depuis l’éducation jusqu’à l’énergie en passant par la sécurité.

