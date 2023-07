https://fr.sputniknews.africa/20230729/ce-ver-a-hiberne-pendant-46000-ans-dans-la-glace-siberienne-avant-de-revoir-le-jour-1060908666.html

Des chercheurs ressuscitent un ver ayant hiberné pendant 46.000 ans dans la glace sibérienne

Des chercheurs ressuscitent un ver ayant hiberné pendant 46.000 ans dans la glace sibérienne

Un ver rond a pu survivre dans le permafrost pendant des dizaines de milliers d'années en sommeil. Des chercheurs viennent de le ranimer en le tirant de ces... 29.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-29T16:49+0200

2023-07-29T16:49+0200

2023-07-29T16:58+0200

ver

sibérie

pergélisol

sciences et tech

hibernation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104395/53/1043955382_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d7b11c503828dec17fe94208ffc7184f.jpg

Des chercheurs ont réussi à ressusciter un ver nématode qui a passé 46.000 ans plongé dans le pergélisol en Sibérie, relate une étude publiée dans la revue PLOS Genetics. "Récemment, des individus représentants des nématodes ont été réanimés à partir du pergélisol sibérien après être restés en cryptobiose. L'analyse préliminaire indique que ces nématodes appartiennent aux genres Panagrolaimus et Plectus", écrivent les auteurs de l'étude. Ils présentent "une datation radiocarbone précise" indiquant qu’ils sont est restés en cryptobiose depuis la fin du Pléistocène.La cryptobiose se caractérise par une réduction du métabolisme, dont l’activité peut devenir indécelable. Il s'agit d'une réponse à la congélation ou à la déshydratation extrême. C'est ici la plus longue cryptobiose connue chez les nématodes.Un mécanisme très utileCe petit ver rond avait été découvert congelé dans un terrier d'écureuil fossilisé près de la rivière Kolyma, dans le nord-est de l'Arctique, à une profondeur de 40 mètres. L'analyse de son ADN a révélé qu’il s’agissait d’une espèce inconnue, nommée Panagrolaimus kolymaensis.Selon les chercheurs, les mécanismes biochimiques employés par ce vers leur a permis de survivre à la dessiccation et à la congélation dans des environnements extrêmes pendant des périodes prolongées. Ils ne comprennent pas encore bien quelles voies moléculaires et biochimiques ont été utilisées. Leur découverte est donc importante pour la compréhension des processus évolutifs. Elle signifie que des espèces de nématodes éteintes pourraient être réanimées.

sibérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ver, sibérie, pergélisol, sciences et tech, hibernation