Monnaie commune au lieu du dollar: une solution trouvée "spécialement pour la RCA"

Monnaie commune au lieu du dollar: une solution trouvée "spécialement pour la RCA"

L'Alliance des BRICS a déclaré à Sputnik avoir trouvé une solution "spécialement pour la République centrafricaine" en matière de règlements commerciaux

Le recours aux monnaies nationales entre la Russie et les pays africains s’annonce un dossier important sur la voie de la dédollarisation, mais il n’est pas aisé à traiter. Or, selon la directrice de l’Alliance internationale des projets stratégiques BRICS, son groupe travaille en ce sens.Et d’espérer que cela sera possible pour les entrepreneurs.Projets en coursElle s’est en outre félicitée de l’inauguration du siège de l’Alliance des BRICS en République centrafricaine.

