Un président d’ONG africaine: en Afrique, "les gouvernements d’aujourd’hui ne sont pas intimidables"

Vladimir Poutine a rédigé un article dans lequel il fait part, entre autres, de ses attentes à l'égard du sommet Russie-Afrique. Pour Sputnik Afrique, Semba... 26.07.2023, Sputnik Afrique

Un président d’ONG africaine: en Afrique, «les gouvernements d’aujourd’hui ne sont pas intimidables» Vladimir Poutine a rédigé un article dans lequel il fait part, entre autres, de ses attentes à l'égard du sommet Russie-Afrique. Pour Sputnik Afrique, Semba Mbenda Diaw, président de l’ONG Parade, analyse les déclarations du Président russe expose les raisons pour lesquelles les tentatives de l'Occident de saper l'événement ont échoué.

"L'avènement d'un monde multipolaire [...] est un grand bouleversement qui est en train de s'opérer aujourd'hui. La Russie est la locomotive véritable de ce grand changement. [...] La place de l'Afrique dans ce monde multipolaire est extrêmement importante parce que l'Afrique, pendant longtemps, a été un continent oublié dans le commerce mondial", déclare Semba Mbenda Diaw, président du Partenariat alternatif Russie-Afrique pour le développement économique (PARADE).Retrouvez également dans ce numéro:- Aliou Touncara, parlementaire malien et participant à la conférence russo-africaine du Club de discussion Valdaï, sur les perspectives des relations entre la Russie et les pays africains.- Musawenkosi Eslom Mdluli, médecin, directeur de Khuphuka Kings International et de Khuphuka Medicals & General Trade Ltd, représentant de l'Alliance internationale des BRICS pour les projets stratégiques en Afrique du Sud, sur la proposition russe de coopération dans le domaine de la médecine nucléaire avec les pays des BRICS.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- Emmanuel Macron refoulé au sommet des BRICS;- Moscou dénonce la pression de l’Occident sur les pays africains;- Un rapport secret de l’armée allemande critique le commandement militaire ukrainien.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

