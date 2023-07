https://fr.sputniknews.africa/20230725/pyongyang-tire-deux-missiles-balistiques-de-courte-portee-selon-seoul-1060748323.html

Pyongyang tire deux missiles balistiques de courte portée, selon Séoul

La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques de courte portée, a indiqué mardi le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) de Séoul. 25.07.2023, Sputnik Afrique

Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, les autorités militaires de Séoul ont détecté deux missiles balistiques non identifiés tirés vers la mer de l'Est, ayant parcouru 400 km.Les tirs de ces missiles balistiques seraient, d’après l’agence, une réplique à la venue lundi d'un sous-marin à propulsion nucléaire américain de classe Los Angeles, l'USS Annapolis (SSN), à l'île de Jeju en Corée du Sud.Ces tirs interviennent également après le lancement, le 19 juillet, de deux missiles balistiques de courte portée (SRBM) et le tir de plusieurs missiles de croisière samedi dernier de la part de Pyongyang.Les tirs nord-coréens viseraient, selon Séoul, à répondre à la politique de dissuasion étendue des États-Unis et de la Corée du Sud, conclue lors d'un sommet entre le président sud-coréen, Yoon Suk Yeol, et son homologue américain, Joe Biden à Washington en avril dernier.

