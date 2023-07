https://fr.sputniknews.africa/20230725/la-zambie-se-dote-dun-parc-solaire-de-pres-de-7-milliards-de-dollars-1060760346.html

La Zambie se dote d’un parc solaire de près de 7 milliards de dollars

25.07.2023

La Zambie envisage de se doter d’un parc d’énergie solaire d’un montant de 7 milliards de dollars pour renforcer l’offre énergétique dans la province minière du Copperbelt, a indiqué le secrétaire permanent de la province, Augustine Kasongo."L'investissement dans les énergies renouvelables contribuera à l'expansion des industries de la Copperbelt et de créer des emplois pour les jeunes", a déclaré M. Kasongo lors d’une visite de terrain en compagnie des responsables de l'Agence zambienne de développement (ZDA).Il a ajouté que ce projet qui sera mis en œuvre par la compagnie Oxen Trading Limited, tombe à point nommé alors que le pays s’est lancé dans un processus de transformation économique qui vise à stimuler la croissance.M. Kasongo a, de même, relevé que la mise en place d'une centrale solaire dans cette région stimulera la croissance industrielle dans les zones rurales et créera des emplois pour la population locale.À cet égard, il a signalé que la zone désignée pour installer le parc photovoltaïque est dominée par l'agriculture, ce qui contribuera à stimuler la production agricole, améliorer la sécurité alimentaire et augmenter les exportations aux pays voisins.En outre, le responsable a rappelé qu’un autre projet similaire a été entrepris dans la région par la société Copperbelt Energy Corporation Company (CECC) avec une capacité de production de 33 mégawatts d'énergie solaire.Pour sa part, le directeur de l'économie sociale au sein de la ZDA, Jones Zulu, a mis l’accent sur l’importance de ce projet de grande envergure pour cette région minière, notant que le choix de la zone d’installation du parc solaire s’est appuyé sur une étude menée par les autorités compétentes.

