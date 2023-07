https://fr.sputniknews.africa/20230724/effondrement-dun-immeuble-au-cameroun-le-bilan-grimpe-a-33-morts-1060734651.html

Effondrement d'un immeuble au Cameroun: le bilan grimpe à 33 morts

Effondrement d'un immeuble au Cameroun: le bilan grimpe à 33 morts

L'effondrement d'un immeuble d'habitation dans la nuit du 22 au 23 juillet au Cameroun a fait au moins 33 morts et cinq blessés en urgence absolue, selon un... 24.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-24T15:34+0200

2023-07-24T15:34+0200

2023-07-24T15:34+0200

cameroun

douala

effondrement

immeuble

victimes

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/1b/1051889497_0:117:1024:693_1920x0_80_0_0_7959a108490c977adcf2d795c3eae394.jpg

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble de quatre étages dans le nord de Douala, la capitale économique du Cameroun, s'est alourdi pour atteindre 33 morts, ont annoncé un officier des pompiers et le gouverneur du Littoral, cités par des médias.L'accident a également fait 21 blessés, dont cinq en "urgence absolue".Les opérations des secours, notamment le déblaiement des décombres à l'aide d'une pelle mécanique dans l'espoir de retrouver des survivants ont débuté le 23 juillet, et se sont poursuivies dans la soirée, et ce lundi 24 juillet dans la matinée. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 01H30 (00h30 GMT), un immeuble d'habitation de quatre étages situé dans le nord de Douala s'est effondré sur un autre bâtiment résidentiel d'un étage. Le premier bilan faisait état de 12 morts.

cameroun

douala

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

cameroun, douala, effondrement, immeuble, victimes, afrique subsaharienne