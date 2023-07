https://fr.sputniknews.africa/20230724/comment-les-bricsattirent-ilsdautres-pays-moscouexplique-1060746193.html

Comment les BRICS attirent-ils d'autres pays? Moscou explique

Comment les BRICS attirent-ils d'autres pays? Moscou explique

24.07.2023

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) sont devenus attrayants pour de nombreux États parce qu'ils n’ont "pas d'agenda conflictuel ou caché" et qu’ils "interagissent sur la base d'approches convenues", a déclaré ce 24 juillet Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe lors d’une réunion des hauts représentants des BRICS chargés des questions de sécurité et des pays "amis des BRICS".Selon le secrétaire du Conseil de sécurité russe, les BRICS prennent de plus en plus d'importance en tant que format innovant d'interaction des États.Selon M.Patrouchev, les BRICS sont prêts à collaborer avec les pays qui partagent les mêmes idées.Les BRICS regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Un certain nombre d'autres pays ont l'intention de rejoindre le bloc économique, notamment l'Argentine, l'Iran et, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Indonésie et la Turquie.Amis des BRICS réunis à JohannesburgSept pays ont été invités par les BRICS à la rencontre tenu à Johannesburg: Arabie saoudite, Burundi, Biélorussie, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis et Iran.Les hauts représentants des BRICS pour la sécurité et les délégations des pays invités ont discuté des problèmes de la sécurité internationale ainsi que des perspectives de leur partenariat.

