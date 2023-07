https://fr.sputniknews.africa/20230723/kiev-mene-une-chasse-aux-medecins-militaires-russes-1060713743.html

Kiev mène une chasse aux médecins militaires russes

Kiev mène une chasse aux médecins militaires russes

Les forces ukrainiennes ciblent intentionnellement le personnel médical russe sur la ligne de front, selon une médecin russe. Ce qui constitue une violation du... 23.07.2023, Sputnik Afrique

Les forces de Kiev mènent une véritable chasse au personnel médical russe en ciblant délibérément des médecins et infirmiers, a confié à Sputnik la chef du service médical de la brigade cosaque Don.La médecin a cité l’exemple d’une récente attaque contre une équipe sanitaire.Convention de Genève de 1949La Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne adoptée le 12 août 1949 assure la protection des blessés et malades, mais aussi du personnel sanitaire et religieux et des unités et moyens de transport sanitaires. En outre, elle reconnaît les emblèmes distinctifs."Les membres des forces armées […] qui sont blessés ou malades devront être respectés et protégés en toutes circonstances. Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en aucune circonstance être l'objet d'attaques", stipule la Convention.

