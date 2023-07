https://fr.sputniknews.africa/20230722/zelensky-revoque-son-ambassadeur-au-royaume-uni-qui-lavait-critique-1060690602.html

Zelensky révoque son ambassadeur au Royaume-Uni, qui l'avait critiqué

Zelensky révoque son ambassadeur au Royaume-Uni, qui l'avait critiqué

Volodymyr Zelensky a révoqué vendredi son ambassadeur au Royaume-Uni, Vadim Pristaïko, personnage-clé des relations entre Kiev et Londres, selon un décret... 22.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-22T11:05+0200

2023-07-22T11:05+0200

2023-07-22T11:05+0200

volodymyr zelensky

international

kiev

ambassade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/0d/1060509289_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b21564fd616973b0f123fe4fa6fcf5b.jpg

Le décret ne donne pas les raisons de cette décision, mais l'ambassadeur s'était montré critique récemment envers le Président ukrainien, regrettant ses "sarcasmes" visant le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, qui avait réclamé plus de gratitude pour l'aide militaire apportée par les alliés de Kiev. Le 12 juillet, en marge du sommet de l'Otan à Vilnius en Lituanie, Ben Wallace avait affirmé que le Royaume-Uni n'était "pas Amazon" pour fournir des armes à l'Ukraine, suggérant que Kiev pourrait montrer plus de "gratitude". Le Royaume-Uni est l'un des soutiens les plus solides de Kiev et l'un de ses principaux donneur d'armes depuis le début du conflit avec la Russie. Volodymyr Zelensky avait répondu durant une conférence de presse, assurant être très "reconnaissant" envers le peuple britannique. Le lendemain, Vadim Pristaïko avait déploré dans une interview à la chaîne britannique Sky News que M. Zelensky ait répondu avec "un peu de sarcasme". "S'il se passe quelque chose, Ben peut m'appeler et me dire tout ce qu'il veut", avait-il souligné. Diplomate de carrière, Vadym Pristaïko était l'ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni depuis juillet 2020. Il avait auparavant été ministre des Affaires étrangères, de 2019 à 2020.

kiev

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

volodymyr zelensky, international, kiev, ambassade