Un ancien député-maire enlevé au Burkina par des "hommes encagoulés"

"Issouf Nikièma a été enlevé par des hommes encagoulés en plein Ouagadougou" alors qu'il "se rendait à la prière de vendredi", a précisé l'UPC dans un communiqué. Leader de la jeunesse dans la région du Centre et membre du bureau politique de l'UPC, M. Nikièma était député-maire de la commune de Komsilga, à 20 km au sud de Ouagadougou, jusqu'à la dissolution de l'Assemblée nationale à la suite d'un coup d'Etat en janvier 2022. Le parti dirigé par Zéphirin Diabré, ancien chef de file de l'opposition sous le régime Roch Marc Christian Kaboré renversé en janvier 2022, avant de rejoindre son gouvernement lors de son deuxième mandat, "exige des autorités compétentes, garantes de la liberté des citoyens et du respect de leurs droits" de faire la lumière sur les circonstances de cet enlèvement. Samedi matin, plusieurs centaines de personnes ont manifesté sur le principal axe menant à la commune de Komsilga, exigeant la libération du député-maire, rapportent des médias. Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences terroristes ayant fait plus de 16.000 morts, civils et militaires, selon des ONG, et plus de deux millions de déplacés internes.

