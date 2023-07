https://fr.sputniknews.africa/20230721/voici-pourquoi-les-touristes-algeriens-doivent-eviter-temporairement-la-tunisie-1060680498.html

Voici pourquoi les touristes algériens doivent éviter temporairement la Tunisie

Voici pourquoi les touristes algériens doivent éviter temporairement la Tunisie

Les Algériens désirant se rendre en Tunisie sont priés d'oublier cette idée. La raison en est un feu de forêt qui s’est déclaré près de la frontière... 21.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-21T16:37+0200

2023-07-21T16:37+0200

2023-07-21T16:37+0200

algérie

maghreb

incendie de forêt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/16/1044619562_0:373:2909:2009_1920x0_80_0_0_a6d5f5bb2f4c15ed518c49fa1c8fe697.jpg

Les touristes algériens sont invités à reporter leur voyage en Tunisie, si le déplacement n’est pas impératif.C’est la wilaya d’El Tarf, frontalière de la Tunisie, qui donne l’instruction. Elle l’explique par un feu de forêt qui s’est déclaré près du poste frontalier d’Oum Tboul, dans la commune de Souarekh (Algérie).En prévention, il a été décidé de rediriger momentanément les voyageurs vers El Ayoun, le deuxième poste frontalier de la wilaya, "jusqu’à ce que la situation s’améliore du côté tunisien".La wilaya d’El Tarf a en outre pris d’autres mesures comme la mise en place d’une formation mixte (Protection civile et services des forêts) constituée de 58 agents, 10 camions de pompiers, une ambulance et un bus. Il a été aussi décidé de mettre en état d’alerte la colonne mobile du groupe régional d’intervention, constituée de 33 agents et 9 camions.

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, maghreb, incendie de forêt