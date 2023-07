https://fr.sputniknews.africa/20230718/une-ville-du-congo-brazzaville-en-situation-depidemie-suite-a-lapparition-dune-maladie-meurtriere-1060604943.html

Une ville du Congo-Brazzaville en situation d’épidémie suite à l'apparition d'une maladie meurtrière

La ville de Dolisie, en République du Congo, est en état d'épidémie de choléra, de shigellose et de fièvre typhoïde, suite à l'apparition d'une maladie qui a... 18.07.2023

république du congo

afrique subsaharienne

maladies

épidémie

Le gouvernement indique que Dolisie, chef-lieu du département congolais de Niari, est en épidémie de choléra, de shigellose et de fièvre typhoïde, en raison de la situation sanitaire de la ville, marquée par une maladie, avec à ce jour 1.365 cas suspects, dont 12 décès, selon un communiqué du ministère de la Santé.Le gouvernement n'a pas précisé la maladie à l'origine de cette épidémie.Les résultats d'analyse de laboratoire sur cette maladie, dont les principaux symptômes sont la fièvre de 39 C à 40 C, les céphalées, les douleurs abdominales, la diarrhée, les vomissements et la fatigue générale, ont mis en évidence trois types de bactéries, à savoir le choléra, la shigellose et la fièvre typhoïde, explique le communiqué.Jusqu'ici, 16 cas suspects, dont deux décès ont été rapportés à Pointe-Noire, capitale économique, alors qu'un cas probable décédé a été signalé à Brazzaville, la capitale congolaise.Deux autres cas suspects ont été enregistrés à Mouyondzi, dans le département de la Bouenza, toujours selon la même source, précisant que les échantillons de cas suspects de Pointe-Noire et de Mouyondzi "sont en cours d'acheminement" au Laboratoire national de santé publique de Brazzaville pour analyse.Face à cette situation survenue en période de vacances scolaires "où la mobilité des personnes est très importante", les départements non encore en épidémie devraient "se mettre en alerte", a exhorté le gouvernement, appelant sa population à observer les mesures sanitaires préventives.

