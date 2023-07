https://fr.sputniknews.africa/20230718/sommet-russie-afrique-le-monde-est-en-train-de-changer-1060621672.html

Sommet Russie-Afrique: "Le monde est en train de changer"

Sommet Russie-Afrique: "Le monde est en train de changer"

Le monde unipolaire est en train de laisser sa place au monde multipolaire. Le prochain 2e sommet Russie-Afrique prévu à Saint-Pétersbourg va contribuer... 18.07.2023, Sputnik Afrique

Le partenariat entre l'Afrique et la Russie qui se renforce avec le temps est en train de faire bouger les lignes, en opérant de grands changements dans le monde, a déclaré à Sputnik Afrique ce 18 juillet Uriet Cham Ugala, ambassadeur éthiopien à Moscou, quelques jours avant l’ouverture du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg.Le diplomate espère que beaucoup de délégations africaines participeront au deuxième sommet russo-africain qui aura lieu les 27 et 28 juillet, et qui est "préparé avec beaucoup de sérieux et d'enthousiasme du côté russe". Un soutien de longue dateSelon M.Ugala tout le monde sait en Afrique que la Russie est depuis toujours au côté du continent africain.

