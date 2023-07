https://fr.sputniknews.africa/20230718/la-cote-divoire-inaugure-le-plus-grand-parc-des-expositions-dafrique-de-louest---video-1060609733.html

La Côte d'Ivoire inaugure le plus grand parc des expositions d'Afrique de l'Ouest - vidéo

Un parc des expositions flambant neuf à usage polyvalent a surgi de terre à Abidjan. Le coût du projet est évalué à plus de 100 millions d’euros. Le complexe... 18.07.2023, Sputnik Afrique

La ville d’Abidjan s’est dotée d’un immense parc des expositions.Ce complexe qui fera "la fierté de la Côte d’Ivoire à l’échelle internationale" est considéré comme le plus grand parc des expositions de l’Afrique de l’Ouest et d’Afrique subsaharienne francophone, selon les communiqués du gouvernement. La cérémonie d’inauguration a eu lieu le 17 juillet, en présence du vice-Président Tiémoko Meyliet Koné.Le projet comprend un grand hall, un Convention Center de 5.000 places assises, un bâtiment administratif, un parking semi-ouvert de 800 places. Le complexe accueillera des conférences internationales, des salons, des expositions commerciales, des concerts, des fêtes, des banquets, des manifestations politiques.Le coût est évalué à plus de 75 milliards FCFA, soit 114 millions d’euros. Le complexe a été construit par le groupe ivoirien PFO Africa, fondé par l’architecte Pierre Fakhoury.Le premier grand événement est prévu pour le mois de septembre. Il s’agit du salon de l’Agriculture SARA.

