https://fr.sputniknews.africa/20230718/en-france-une-application-pour-denoncer-le-harcelement-a-la-plage-1060620901.html

En France, une application pour dénoncer le harcèlement à la plage

En France, une application pour dénoncer le harcèlement à la plage

Bronzer sans se faire harceler. Une ville du sud de la France a lancé un dispositif permettant de dénoncer les violences sexistes et sexuelles à la plage. 18.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-18T21:09+0200

2023-07-18T21:09+0200

2023-07-18T21:48+0200

plage

france

harcèlement

harcèlement sexuel

marseille

application

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/07/12/1060620728_0:125:1600:1025_1920x0_80_0_0_1e5e34e27226dffd082321d4a31dd105.jpg

La ville de Marseille a lancé ce mardi 18 juillet une application gratuite, "Safer plage", permettant à toute personne, principalement les femmes, de dénoncer les violences sexistes et sexuelles dont elles seraient victimes ou témoins sur certaines plages municipales durant la saison estivale.À présent, chacun peut donner l'alerte et enclencher l'arrivée d'une équipe de médiateurs spécialisés sur la question. Un dispositif que la mairie de gauche présente comme inédit en France.Après une première expérimentation l'an dernier sur une seule plage, la Cité phocéenne a décidé cet été d'étendre le dispositif à quatre plages de la ville et ce, jusqu'au 31 août. En tout, quinze médiateurs et médiatrices vêtus d'un maillot blanc siglé "Médiation - Safer plage" et qui agiront en binômes, ont été formés pour intervenir en cas d'alerte. La première personne aura pour but de localiser la victime et de la mettre si besoin en zone sûre, la seconde tentera d'échanger avec la personne soupçonnée de harcèlement. Une campagne d'affichage est également prévue sur les bus, sur les plages mais également dans les bars.Le harcèlement sexuel se caractérise par le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. En France, il est punissable de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

france

marseille

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

plage, france, harcèlement, harcèlement sexuel, marseille, application