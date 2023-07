https://fr.sputniknews.africa/20230718/ce-pays-africain-pourraittirer-profit-de-la-fin-de-laccord-cerealier-1060614186.html

Ce pays africain pourrait tirer profit de la fin de l'accord céréalier

Ce pays africain pourrait tirer profit de la fin de l'accord céréalier

L'Afrique du Sud, grand importateur de céréales russes ne sera pas affectée par la rupture de l'Initiative de la mer Noire après le refus de Moscou de... 18.07.2023, Sputnik Afrique

La résiliation de l'accord sur les céréales par Moscou ne menace pas la situation sur le marché céréalier sud-africain et crée de nouvelles opportunités pour les exportations de maïs sud-africain, a annoncé ce 18 juillet la chaîne de télévision publique sud-africaine SABC News.Le marché mondial en mouvementSelon SABC News, les prix mondiaux des céréales ont augmenté après le refus de la Russie de renouveler l'accord sur les céréales de la mer Noire. D'autant plus que la majorité des céréales de la mer Noire étaient principalement exportées vers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.L'accord sur les céréales, signé durant l’été 2022 et reconduit à plusieurs reprises, a expiré le 17 juillet, après que Moscou a fait part à Ankara, Kiev et l'Onu de son refus de le prolonger.Précédemment, Moscou avait attiré l'attention sur le fait que, bien que l’Initiative ait été conçue pour envoyer des denrées alimentaires aux pays dans le besoin, la plupart des céréales ukrainiennes sont allées dans les pays développés de l'Ouest.Néanmoins, la Russie se dit prête à fournir gratuitement des céréales aux pays africains dans le besoin.

