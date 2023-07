https://fr.sputniknews.africa/20230717/un-effondrement-dimmeubles-dans-le-nord-de-legypte-cinq-morts-1060583113.html

Un effondrement d'immeubles dans le nord de l’Égypte, cinq morts

Cinq personnes ont été tuées et onze autres blessées le 16 juillet dans l'effondrement d'immeubles dans les gouvernorats d'Alexandrie et de Beheira, dans le... 17.07.2023, Sputnik Afrique

Dans le gouvernorat de Beheira, deux personnes ont été tuées et neuf autres blessées après l'effondrement d'un immeuble de huit étages dans la ville de Rashid.Des opérations de recherche sont en cours pour retrouver les personnes disparues sous les décombres, a indiqué MENA.Par ailleurs, deux balcons d'un immeuble résidentiel se sont effondrés dans la zone de Bakus, à l'est du gouvernorat d'Alexandrie, tuant trois personnes et en blessant deux autres, selon l'agence.Le ministère public a ouvert une enquête sur l'incident. En juin dernier, dix personnes ont été tuées dans l'effondrement d'un immeuble de 13 étages à Alexandrie.

