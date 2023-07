https://fr.sputniknews.africa/20230717/le-groupement-russe-est-inflige-de-graves-pertes-aux-forces-de-kiev-sur-deux-axes-1060597476.html

Le groupement russe Est inflige de graves pertes aux forces de Kiev sur deux axes

Le groupement russe Est inflige de graves pertes aux forces de Kiev sur deux axes

Les forces du groupement Est russe ont annoncé avoir infligé des pertes importantes à Kiev sur deux axes dans le Donbass grâce au travail réussi des artilleurs... 17.07.2023, Sputnik Afrique

Les frappes des artilleurs russes visant les zones de concentration des troupes ukrainiennes sur l’axe de Donetsk-Sud ont provoqué des pertes importantes de Kiev en personnel et en matériel militaire, a déclaré le 17 juillet à Sputnik le chef du service de presse du groupement Est Oleg Tchekhov.L’aviation d’assaut a frappé les zones de concentration d’équipements militaires et d’effectifs près des localités de Staromaïorskoïé et d’Ourojaïnoïe, a poursuivi M.Tchekhov. Il a également annoncé que dans le district de Staromaïorskoïé, les lance-roquettes multiples russes Solntsepek ont éliminé des effectifs militaires des forces ukrainiennes.Les artilleurs du groupement Est ont aussi anéanti un poste de commandement ennemi, perturbé la gestion opérationnelle des troupes ukrainiennes et mis en échec une attaque contre les unités russes, a précisé le porte-parole.Sur l’axe de Zaporojié, la reconnaissance aérienne a repéré un groupe de nationalistes dans le district de Novodarovka. Celui-ci a ensuite été éliminé par des tirs d’artillerie, a-t-il ajouté.Depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, l’armée russe a abattu 455 avions, 242 hélicoptères et 5.028 drones. Elle a détruit 426 systèmes de défense sol-air, 10.721 chars et autres blindés, 1.138 lance-roquettes multiples, 5.471 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 11.698 autres équipements militaires.

