Le bilan de la "secte de la faim" au Kenya s’alourdit

Le bilan de la "secte de la faim" au Kenya s’alourdit

Au Kenya, la police a découvert de nouvelles victimes d’une "secte de la faim", le triste bilan a dépassé les 400 morts, selon la chaîne de télévision Citizen... 17.07.2023, Sputnik Afrique

afrique subsaharienne

kenya

mort

sectes

religion

Le nombre de victimes d'une secte religieuse au Kenya, où un prédicateur a demandé à ses adeptes de se laisser mourir de faim "afin de rencontrer Jésus", est passé à 403, a rapporté ce 17 juillet la chaîne de télévision kenyane Citizen TV.Selon Citizen TV, la police est dans la quatrième phase d'exhumation dans le cadre de l’enquête sur ce culte macabre.Des personnes secouruesLe commandant régional de la côte, Rhoda Onyancha, cité par la chaîne kenyane, a déclaré que jusqu'à présent, 95 personnes ont été secourues.Au moins 258 échantillons d'ADN ont également été recueillis.Selon la chaîne, aucune nouvelle arrestation n'a été effectuée en rapport avec ces morts massives, et le nombre total de détenus s'élève à 37 personnes, conclu Citizen TV.Précédemment arrêté et poursuivi pour "terrorisme" en mai, le prédicateur controversé Paul Mackenzie, pasteur de l'Église Internationale de Bonne Nouvelle est accusé d'avoir influencé ses fidèles leur faisant croire que "leur travail sur Terre était terminé et qu'ils devaient mourir pour rencontrer le Créateur".

